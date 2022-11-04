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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Власти Херсонской области опровергли введение дополнительных ограничений для жителей

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о введении в регионе дополнительных ограничений для жителей.

"В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые на самом деле ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы и жизнь продолжается", - сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

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Ранее в пятницу Стремоусов опубликовал видео, в котором сообщил, что "в городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа". Позже это видео было удалено и появился новый пост с исправленным видеофрагментом, на котором вместо слов про комендантский час видна монтажная склейка.

В администрации Херсонской области журналистам также подтвердили, что дополнительных ограничений в регионе не вводилось, комендантский час в Херсоне действует с 22:00 до 5:00 мск.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу.

Херсонская область Херсон Кирилл Стремоусов
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