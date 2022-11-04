Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из зоны военных действий

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывоза жителей Херсона из зоны опасных военных действий.

"Сейчас конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий", - сказал Путин, общаясь с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

Он отметил, что гражданское население не должно страдать от обстрелов и наступательных мероприятий, связанных с военными действиями.

18 октября на фоне массированных обстрелов населенных пунктов в Херсонской области со стороны Украины власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км.

1 ноября власти Херсонщины заявили о необходимости отселить из области еще более 70 тыс. жителей.

2 ноября региональные власти временно объявили о временном закрытии движения через Днепр.