Rocket Lab вновь не удалось перехватить в воздухе спускавшуюся ступень ракеты Electron

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет вновь не смог перехватить первую ступень американской ракеты Electron, спускавшуюся в пятницу после запуска из Новой Зеландии мини-спутника MATS шведского Национального космического агентства, который предназначен для изучения верхних слоев атмосферы и их влияния на климат Земли. Об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ранее планировался запуск этого космического аппарата с помощью российской ракеты "Союз-2.1б", однако Швеция отказалась от этого после начала специальной военной операции на Украине.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в субботу в 06:27 по местному времени (в пятницу в 20:27 мск).

Спутник массой всего 50 кг должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 585 км.

В рамках миссии, получившей название Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), вертолет должен был перехватить спускавшуюся на парашютах первую ступень ракеты-носителя Electron для ее доставки на сушу и повторного использования. Захват ступени в воздухе позволяет избежать проблем с проникновением в нее соленой воды.

Во время первой попытки 2 мая крюк, свисавший с вертолета, зацепил парашют ступени, но экипаж вынужден был отпустить ее из-за неожиданно высокой нагрузки, отличной от той, которая испытывалась при тестировании. Ступень упала в Тихий океан и затем была поднята спасательным кораблем.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 32-м полётом ракеты, три из которых были неудачными.

Количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигло 152 аппарата.