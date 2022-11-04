Американская ракета Electron вывела на орбиту шведский научный спутник

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу вывела на орбиту мини-спутник MATS шведского Национального космического агентства, который предназначен для изучения верхних слоев атмосферы и их влияния на климат Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ранее планировалось, что этот космический аппарат текущем году будет запущен на орбиту российской ракетой "Союз-2.1б", однако Швеция отказалась от этого после начала специальной военной операции на Украине.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в субботу в 06:27 по местному времени (в пятницу в 20:27 мск).

Спутник массой всего 50 кг выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 585 км.

В рамках миссии, получившей название Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), была предпринята очередная неудачная попытка перехвата вертолетом спускавшейся на парашютах первой ступени ракеты-носителя Electron для ее доставки на сушу и повторного использования. Ступень упала в Тихий океан и будет поднята из воды спасательным судном. Захват ступени в воздухе позволяет избежать проблем с проникновением в нее соленой воды.

Во время первой попытки 2 мая крюк, свисавший с вертолета, зацепил парашют ступени, но экипаж вынужден был отпустить ее из-за неожиданно высокой нагрузки, отличной от той, которая испытывалась при тестировании. Ступень упала в Тихий океан и затем была поднята спасательным кораблем.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 32-м полетом ракеты, три из которых были неудачными.

С учетом нынешнего запуска Rocket Lab уже вывела на орбиту 152 аппарата.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.