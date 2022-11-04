Эрдоган заявил, что одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их действий

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сроки процесса ратификации Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят исключительно от действий северных стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Темпы и сроки процесса ратификации меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

В пятницу Эрдоган обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также они говорили о ситуации на Украине. Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта.

Президент Турции сообщил, что Турция сосредоточится на продлении истекающей позже в ноябре зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по Черному морю.

В четверг после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО. Однако Чавушоглу иначе оценил ситуацию. "Не все компоненты соглашения имплементированы", - заявил он. Министр, при этом, подчеркнул, что некоторые необходимые меры власти обеих стран действительно приняли, и Анкара это приветствует.

В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.