Финляндия и Швеция намерены решать вопросы о ядерном оружии только после вступления в НАТО

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция намерены решать ядерные вопросы только тогда, когда станут членами НАТО, заявили премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее шведский коллега Ульф Кристерссон на проходящей во вторник в Хельсинки встрече премьер-министров стран Северной Европы.

По их словам, сообщает портал Yle, "страны не ставят предварительных условий, связанных с ядерным оружием, при вступлении в НАТО. Вопросы, связанные с развертыванием ядерного оружия, будут решаться только тогда, когда страны станут членами альянса".

Марин также подчеркнула, что Финляндия "не хочет закрывать двери при вступлении в НАТО".

Как сказал Кристерссон, "Финляндия и Швеция совершенно одинаково относятся к вопросу о ядерном оружии как будущие члены НАТО. Финляндия и я идем рука об руку".

Подобное мнение высказал и президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Это очень отдаленная идея, что Финляндия попросит или НАТО предложит разместить здесь ядерное оружие... Все должны помнить, что применение ядерного оружия - это всеобщий конец", - сказал Ниинистё.

Президент также заверил, что процесс вступления Финляндии продвигается исторически быстрыми темпами, и выразил уверенность в том, что ратификация Венгрией и Турцией также состоится.

"Мы начали идти по этому пути вместе со Швецией, и вместе мы будем продолжать", - заверил Ниинистё.

Кристерссон выразил убежденность, что "членство Финляндии и Швеции в НАТО будет ратифицировано всеми государствами-членами".

Из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.