Эрдоган намерен обсудить с новым шведским премьером ситуацию со вступлением Швеции в НАТО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с новым шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить заявку Стокгольма на членство в НАТО, сообщает в пятницу "Анадолу".

На этой встрече Эрдоган намерен поднять тему борьбы Швеции с терроризмом, поскольку именно с этим в Анкаре увязывают ратификацию на вступление этой страны в НАТО.

"Новый премьер Швеции выступает за активную борьбу с терроризмом и террористами. Встреча с ним станет тестом на искренность", - приводит агентство слова Эрдогана.

Кристерссон на пресс-конференции накануне заявил, что Швеция расширит контртеррористическую деятельность.

Ранее в октябре делегация Минюста Швеции уже проводила переговоры с турецкими официальными лицами по теме экстрадиции лиц, подозреваемых в Турции в террористической деятельности.

Экстрадиция лиц, которых Анкара считает террористами, является условием, которое Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО. На данный момент вступление Швеции в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого лишь Турция и Венгрия.