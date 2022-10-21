Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Эрдоган намерен обсудить с новым шведским премьером ситуацию со вступлением Швеции в НАТО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с новым шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить заявку Стокгольма на членство в НАТО, сообщает в пятницу "Анадолу".

На этой встрече Эрдоган намерен поднять тему борьбы Швеции с терроризмом, поскольку именно с этим в Анкаре увязывают ратификацию на вступление этой страны в НАТО.

"Новый премьер Швеции выступает за активную борьбу с терроризмом и террористами. Встреча с ним станет тестом на искренность", - приводит агентство слова Эрдогана.

Кристерссон на пресс-конференции накануне заявил, что Швеция расширит контртеррористическую деятельность.

Ранее в октябре делегация Минюста Швеции уже проводила переговоры с турецкими официальными лицами по теме экстрадиции лиц, подозреваемых в Турции в террористической деятельности.

Экстрадиция лиц, которых Анкара считает террористами, является условием, которое Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО. На данный момент вступление Швеции в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого лишь Турция и Венгрия.

Швеция Турция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });