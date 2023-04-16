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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Французский политик Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Основатель французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен госпитализирован, сообщает в воскресенье BFMTV.

По данным телеканала, состояние 94-летнего политика оценивается как "серьезное". Le Figaro уточняет, что причиной госпитализации могут быть проблемы с сердцем.

В 2022 году он также попадал в больницу.

Жан-Мари Ле Пен вместе с единомышленниками основал "Национальный фронт" в 1972 году. Его дочь Марин вступила в партию в 1988 году, а с 2011 руководила ей. В ноябре 2022 года новым руководителем партии стал 27-летний Жордан Барделла.

Из-за разгоревшегося скандала, связанного с резкими высказываниями основателя партии, в 2015 году он был исключен из "Национального фронта".

В 2018 году партия получила новое название - "Национальное объединение".

Жан-Мари Ле Пен
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