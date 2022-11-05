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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Боррель заявил о серьезной угрозе, которую несут запуски баллистических ракет КНДР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором от имени Европейского союза осудил недавний пуск Северной Кореей нескольких ракет.

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"Эти действия представляют собой опасную эскалацию неоднократных нарушений КНДР резолюций Совета Безопасности ООН. Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией ее намерения продолжать подрыв глобального режима нераспространения. Это создает серьезную угрозу для всех государств и подрывает международный и региональный мир и безопасность", - говорится в коммюнике Борреля, опубликованном в субботу в Брюсселе.

По его словам, действия КНДР требуют решительного и единого ответа со стороны международного сообщества.

"ЕС призывает все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности ООН, обеспечить полное выполнение санкций, чтобы предотвратить получение КНДР материалов, сведений и финансов, которые поддерживают ее незаконные оружейные программы", - заявил он.

Он подчеркнул, что КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН. Высокий представитель ЕС призвал КНДР немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, и гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Глава европейской дипломатии выразил от имени ЕС "полную солидарность с Японией и Республикой Корея", отметив, что КНДР должна прекратить агрессивные и дестабилизирующие действия, уважать международное право и возобновить диалог со всеми соответствующими сторонами.

В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет.

ЕС Жозеп Боррель Евросоюз КНДР
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