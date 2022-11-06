Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела сельхозпредприятия в Херсонской области

Об этом сообщил Минздрав региона

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей пострадали в субботу в результате обстрела со стороны ВСУ объектов сельскохозяйственного предприятия "Небулон" в городе Голая Пристань в Херсонской области, сообщило министерство здравоохранения региона.

"Нанесли ракетные удары по предприятию "Небулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения. Врачи "скорой" оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

В экстренных службах уточнили журналистам, что удар был нанесен из американских РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS в субботу в 21:00 по Москве. "Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ", - добавил представитель экстренных служб.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов считает, что усиление обстрелов населенных пунктов региона со стороны ВСУ в последние сутки могут свидетельствовать о подготовке украинских военных "к очередному этапу наступления на Херсонскую область".

"Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", - написал Стремоусов в своем телеграм-канале.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу. По последним данным, с момента начала эвакуации регион покинули около 80 тыс. человек, на правом берегу Днепра до сих пор могут оставаться до 170 тыс. жителей.