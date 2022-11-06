Что случилось этой ночью: суббота, 6 октября
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела сельхозпредприятия в Херсонской области. Оба получили осколочные ранения.
- США призывают Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом сообщает Washington Post.
- Четыре человека погибли в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
- Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб. В ночь на воскресенье по московскому времени капитан "Вашингтона" поразил ворота "Аризоны" и довел свой рекорд до 787 голов.