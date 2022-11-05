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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Место сбора эвакуируемых в Херсоне попало под ракетный удар ВСУ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Район автовокзала в Херсоне, где собираются жители для последующей эвакуации, попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в экстренных службах.

"Киевский режим в 15:25 мск обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО. Две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации", - сообщил представитель экстренных служб.

Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу. По последним данным, с момента начала эвакуации регион покинули около 80 тыс. человек, на правом берегу Днепра до сих пор могут оставаться до 170 тыс. жителей

Херсонская область Херсон ВСУ
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