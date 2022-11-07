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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Главы МИД Армении, Азербайджана и госсекретарь США проведут встречу 7 ноября в Вашингтоне

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и госсекретаря США состоится в понедельник, 7 ноября, в Вашингтоне, сообщили в МИД Армении.

"По инициативе американской стороны 7 ноября в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сообщает пресс-служба МИД Армении в понедельник.

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Сочи 31 октября договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в ходе урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, о его составляющих говорить рано, заявил Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

5 ноября Байрамов сообщил, что на встрече с Мирзояном и Блинкеном планирует обсудить мирный договор между Баку и Ереваном.

Армения Азербайджан США
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