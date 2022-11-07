В Казахстане 29 силовиков привлекли к ответственности за пытки участников январских беспорядков

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане по уголовным делам по расследованию январских беспорядков проходят 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов, сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

"Всего подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов, из них восемь - в суде, 20 - на стадии ознакомления с материалами дела и один - под следствием", - сказал Килымжанов на брифинге в понедельник.

При этом в суд направлено два уголовных дела в отношении восьми сотрудников органов полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкорган и Алма-Ата, отметил он.

В начале января этого года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. В августе Генпрокуратура опубликовала список, согласно которому в январских беспорядках погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.