В Казахстане амнистировали более 1 тыс. участников январских беспорядков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Амнистия применена в отношении свыше тысячи участников январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры страны Елдос Килымжанов.

"С 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения закона "Об амнистии". В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица", - сообщил Килымжанов на брифинге в среду.

По его данным, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам. Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 - подучётные пробации, а 75 освобождены от наказания.

"В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля 68 лиц", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что амнистия коснется около 1,5 тыс. человек, совершивших преступления во время массовых беспорядков с 4 по 7 января 2022 года.

В частности, законом предусматривается освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость.

Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие - на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие - наполовину. Если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки.

Январские события в Казахстане

В начале января этого года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. В августе Генпрокуратура опубликовала список, согласно которому в январских беспорядках погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил провести разовую амнистию участников январских событий.