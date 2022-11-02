Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии примерно полутора тысяч человек, осужденных за незначительные преступления в дни беспорядков в стране с 4 по 7 января 2022 года. Закон готовится к печати, сообщила пресс-служба главы государства.

Амнистия предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления будет снята судимость.

Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие - на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие - наполовину. Если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки, следует из закона.

Токаев поручил провести эту амнистию 1 сентября, когда огласил послание народу Казахстана.

В начале января 2022 года мирные митинги против повышения цен, начавшиеся в Жанаозене, переросли в массовые протесты по всей стране, сопровождавшиеся беспорядками. В ряде регионов совершались нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. В августе Генпрокуратура Казахстана сообщила, что в январских беспорядках погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.