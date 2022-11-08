Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Корее заявили, что никогда не экспортировали вооружение в Россию и не планируют это делать, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было "сделок по поставке оружия" с Россией, и у нас нет планов заключать их в будущем", - цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное ЦТАК.

По мнению Пхеньяна, слухи о подобных поставках распространяет Вашингтон.

В сентябре в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя попросил США и Великобританию предоставить доказательства того, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР.

"Еще один тезис в ходе выступлений (западных дипломатов на СБ ООН - ИФ) привлек внимание. Это безапелляционное утверждение США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружение в Иране и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации среди членов Совета Безопасности", - заявил он.