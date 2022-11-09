МИД РФ опроверг утверждения представителей США о поставках в Россию боеприпасов из КНДР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В российском внешнеполитическом ведомстве назвали ложью заявления представителей США о поставках в Россию из КНДР артиллерийских боеприпасов.

"Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было, да собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями - это ложь от начала до конца, еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что соответствующие заявления делал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, представитель госдепа США Нед Прайс в свою очередь заявил о намерении Вашингтона в связи с этим ввести дополнительные санкции против Пхеньяна.

По словам Захаровой, "просто им нужно было очередные санкции применить, придумали повод".

Ранее в Северной Корее заявили, что никогда не экспортировали вооружение в Россию и не планируют это делать, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.