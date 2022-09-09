РФ попросила США и Великобританию доказать "закупку" Москвой вооружений у Ирана и КНДР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил в ходе заседания Совета Безопасности ООН США и Великобританию предоставить доказательства того, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР.

"Еще один тезис в ходе выступлений (западных дипломатов на СБ ООН - ИФ) привлек внимание. Это безапелляционное утверждение США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружение в Иране и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации среди членов Совета Безопасности", - заявил он, взяв ответное слово в конце заседания.

"Сразу хочу сказать, что публикации в западных СМИ и многозначительные комментарии и неубедительные и неутвердительные предположения американских официальных лиц таковыми доказательствами не являются", - добавил Небензя.

В четверг министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении нескольких компаний и одного физического лица за причастность, по мнению Вашингтона, к поставкам беспилотников в РФ.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сегодня поместило под санкции поставщика транспортных услуг за его причастность к поставке иранских беспилотных летательных средств в Россию", - говорится в распространенном сообщении на сайте американского Минфина.

В сообщении уточняется, что под санкции попала тегеранская компания Safiran Airport Services.

Кроме того, как отмечается, OFAC ввело санкции в отношении трех компаний и одного физического лица, которые, по версии американской стороны, "участвовали в исследованиях, разработке, производстве, закупке иранских беспилотников и компонентов к ним".