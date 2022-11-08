Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Турция начала частичную оплату за поставки российского газа в рублях, в ближайшие месяцы процесс ускорится, передает агентство Gunes слова турецкого министра энергетики Фатиха Донмеза, сказанные в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

"На протяжении почти 5-6 лет оба лидера (президенты РФ и Турции - ИФ) всегда выражали намерение проложить путь для торговли национальными валютами. На данный момент процесс немного ускорен, на нашей последней встрече была достигнута договоренность. В связи с этим, конечно, необходимо провести некоторые технические работы. Торговля в рублях началась частично", - сказал он.

"Мы увидим это немного более интенсивно в ближайшие месяцы. В этом вопросе есть консенсус с обеих сторон. Конечно, то, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах", - добавил министр.

Газовый хаб в Турции

Говоря о перспективах создания газового хаба в Турции, Донмез выразил мнение, что такой хаб позволит установить гораздо более выгодную, конкурентоспособную цену газа для удовлетворения потребностей Европы за счет того, что на хабе будут сконцентрированы ресурсы газа нескольких стран по сравнению с ситуацией, когда из России в Европу напрямую поставлялась треть потребляемого газа.

Так, в Турцию сейчас поступает газ из России, Азербайджана, Ирана, идут исследования в Ираке.

"У нас есть трубопровод, идущий до границы с Ираком. Это может быть новая альтернатива. Опять же, если рассматривать СПГ, у нас есть большая гибкость. Сюда могут направить газ страны Персидского залива, а именно ОАЭ, Катар, Оман, такие переговоры ведутся", - добавил министр.

Кроме того, газ может поступать из Средиземноморья - Турция уже имеет контракты с Алжиром и Ливией, "газ Египта и Израиля также может поступить, если будут соблюдены соответствующие условия".

По его словам, Турция может покупать газ и в Нигерии, и в США.

"Время от времени мы можем получать альтернативные варианты газа и предложения с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). (..) Приток газа (в Турцию - ИФ) идет почти из 15 стран", - сказал Донмез.

Он отметил, что страны юго-востока и востока Европы периодически просят Турцию обеспечить поставки газа. "Мы снова соберем их за столом (..) До конца года мы составим собственную дорожную карту. Возможно, организуем в январе-феврале международную газовую конференцию, где соберем как страны-производители, так и страны-потребители, и получим мнения и идеи, необходимые для работы этого рынка", - сообщил министр.

Он сообщил также, что ведутся переговоры с такими производителями газа в АТР, как Индонезия Малайзия, с последней достигнута договоренность о сотрудничестве в разведке и добыче нефти и газа в Малайзии, обсуждается такая возможность сотрудничества и в Турции.

Министр напомнил, что Турция продолжает подготовительные работы к началу добычи собственного газа на черноморском месторождении Сакарья - морской газопровод для доставки газа на территорию Турции готов на 97%, первые поставки планируется начать до конца марта.

По данным энергетического управления Турции (EPDK), страна почти весь потребляемый газ импортирует - в 2021 году поступило почти 59 млрд кубометров газа (на 22% выше, чем в 2020 году). Основная доля импорта пришлась на Россию - 45%, или 26,4 млрд куб. м газа, 8,8 млрд куб. м газа поступило из Азербайджана, 9,4 млрд куб. м - из Ирана. Остальное Турция импортирует в виде СПГ, из них около 6 млрд куб. м поступает по долгосрочному контракту из Алжира, 1,4 млрд куб. м - по долгосрочному контракту из Нигерии.

В этом году - с января по июнь - в числе поставщиков СПГ в Турцию отметились Нигерия, США, Тринидад и Тобаго, Ангола, Египет, а также Франция (в данном случае речь идет о реэкспорте СПГ).

Сейчас в Турции работает четыре терминала СПГ: Aliaga LNG и Etki LNG в Измире, Marmara Ereglisi на побережье Мраморного моря, а также Ertugrul Gazi в провинции Хатай на юге страны, который госкомпания Botas ввела в эксплуатацию летом 2021 года.

За 8 месяцев 2022 года Турция закупила 38,09 млрд куб. м природного газа, что примерно повторяет результат того же периода 2021 года.