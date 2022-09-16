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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Эрдоган на встрече с Путиным намерен просить о скидке на газ в 25%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным планирует запросить скидку в 25% за российский газ и возможность оплаты части поставок в турецкой лире, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"На встрече с Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25% скидки за природный газ, а также заключения соглашения, которое позволило бы Турции оплачивать некоторые счета в лире", - информирует агентство.

ЭкономикаЭрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с ПутинымЭрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с ПутинымЧитать подробнее

По данным некоторых турецких официальных лиц, Эрдоган стремится установить более тесные финансовые связи с Россией для стабилизации экономической обстановки.

Российский и турецкие лидеры встретятся на "на полях" саммита ШОС в Самарканде.

Ранее в сентябре Эрдоган заявлял, что проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении РФ. По его словам, "Европа пожинает то, что посеяла". В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.

В августе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута на переговорах президентов двух стран в Сочи. Эрдоган в свою очередь позднее подтвердил достижение соглашения о платежах за российский газ в рублях.

"Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин газ
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