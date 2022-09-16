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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Договоренность об оплате 25% поставок газа РФ в Турцию в рублях должна скоро заработать

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Договоренность об оплате до 25% поставок российского газа в Турцию российскими рублями должна заработать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет происходить в соответствии с нашими договоренностями", - сказал он своему визави.

Путин отметил, что "мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турцию по всем направлениям, которые представляют для вас интерес".

Договоренность о частичной оплате российского газа Турцией российскими рублями была достигнута президентами двух стран в начале августа, тогда доля расчетов в нацвалютах не называлась. В настоящее время Россия поставляет ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа в Турцию. Газ поставляется по двум газопроводам по дну Черного моря - "Турецкому потоку", откуда газ частично идет далее в Европу, и "Голубому потоку".

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - комментировал в августе вице-премьер РФ Александр Новак.

Он говорил также, что вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере также обсуждались Путиным и Эрдоганом. "Наши коммерческие компании, наши граждане должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота (в национальных валютах - ИФ)", - сказал Новак.

Владимир Путин Турция
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