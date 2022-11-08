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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Италия планирует поставить Украине системы ПВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя итальянского правительства.

По его словам, Рим готов поставить Украине различные системы ПВО, включая франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T, итальянские зенитные ракеты средней дальности Aspide и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Однако, уточнил он, неясно, сколько всего систем ПВО сможет предложить Италия, и когда какая-либо их партия может поступить на Украину.

СМИ напоминают, что Италия впервые поставила оружие Киеву в конце февраля. С тех пор Рим не раскрывал детали поставок, однако по некоторой информации, речь шла, в том числе об универсальных пусковых установках MLRS, самоходных артиллерийских установках немецкого производства PzH 2000 и бронетехнике.

Италия Украина
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