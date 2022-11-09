Что случилось этой ночью: среда, 9 ноября

Промежуточные выборы в США, Эрдоган медлит принимать Швецию в НАТО, новая американская помощь Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll. 39% опрошенных не удовлетворены работой нынешнего президента, еще 34% испытывают злость.

- Эрдоган заявил, что позиция Швеции по курдам замедляет процесс ее вступления в НАТО. Он пообещал, что переговоры о членстве Швеции в альянсе продолжатся в декабре.

- Погибшему в зоне проведения СВО протоиерею Васильеву присвоено звание Героя РФ. Отпевание протоиерея совершит в среду в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- США выделят $25 млн на помощь Украине в зимний период. Об этом сообщили в Агентстве США по международному развитию.

- Посол РФ в США заявил, что Вашингтон игнорирует предупреждения об угрозе радиационной катастрофы. По его словам, руководство США отмахивается от предупреждений России.