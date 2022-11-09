Заместители министров обороны США и Британии договорились, что продолжат помогать Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США приветствуют действия Великобритании по оказанию помощи Украине и готовы продолжить сотрудничество в этом направлении в будущем, заявила американский замминистра обороны Кэтлин Хикс, сообщил Пентагон.

"Заместитель министра Хикс поблагодарила руководство Великобритании за его вклад (...) и пообещала продолжать тесно сотрудничать (с Лондоном - ИФ) в деле удовлетворения будущих потребностей Украины", - говорится в сообщении по итогам виртуальной встречи Хикс с замминистра обороны Великобритании Дэвидом Уильямсом.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся возможностей оборонной промышленности каждой страны, "статус августовского трехстороннего партнерства AUKUS (соглашение между США, Великобританией и Австралией - ИФ), и усилия по углублению сотрудничества и обмену информацией между тремя партнерами", сообщил Пентагон.

Отмечается, что заместители министров заявили о готовности к углублению американо-британских отношений в области обороны и безопасности.