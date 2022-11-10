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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

США предоставят Украине новую военную помощь на $400 млн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США выделят Украине новый транш военной помощи в размере $400 млн, в рамках этого транша Киеву будут направлены ракеты для системы ПВО Hawk, а также четыре зенитно-ракетных комплекса "Авенджер", сообщило в четверг Минобороны США.

"Сегодня Минобороны объявляет о выделении президентского пакета помощи в области безопасности на сумму $400 млн с целью удовлетворения необходимостей Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

Этот транш помощи будет направлен на поставку ракет для зенитного ракетного комплекса Hawk, четырех зенитно-ракетных комплексов "Авенджер", оснащенных ракетами Stinger, дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS, 21 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжения для холодной погоды и прочего военного оборудования.

В документе отмечается, что это 25-й пакет помощи США Киеву с августа 2021 года.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

США Украина
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