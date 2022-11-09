Эксперт ИМЭМО РАН заявила, что республиканцы после выборов продолжат поддерживать Украину

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы в случае успеха на промежуточных выборах в США продолжат поддерживать Украину, однако могут очертить более четкие условия этой помощи, считает руководитель Сектора Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

"Во внешней политике трудно ожидать каких-либо изменений, потому что консенсус между республиканцами и демократами по вопросам внешней политики существует", - сказала Журавлева, комментируя лидерство республиканцев на выборах в Палату представителей американского конгресса.

"Если говорить об отношениях к России, то точно не будет никаких поворотов. Политика противостояния никуда не уйдет", - полагает эксперт.

По ее мнению, со стороны республиканцев "незначительные нюансы в отношении к конфликту на Украине и к России могут быть, но незначительные".

Журавлева полагает, что "в отношении Украины республиканцы будут продолжать политику помощи, единственное, что их будет отличать - более четкие условия этой помощи". "Здесь они будут торговаться", - добавила она.

"Таких противоречий, какие есть в социальной политике между партиями, во внешней политике нет. И если Сенат все-таки останется демократическим, то особой необходимости использовать внешнюю политику как площадку для какого-то взаимодействия не будет и какого-либо поворота во внешней политике ожидать не приходится", - рассуждает Журавлева.

Говоря о распределении мест в Палате представителей, Журавлева отметила, что там будет очень большое число демократов, которые сохранят свои места. "Более того, очень хорошо на выборах идут левые демократы. Это левое крыло демократической партии, которое представляет собой полную противоположность правым республиканцам", - сказала Журавлева.

"Получается, что палата представителей окажется не просто разделенной между партиями с небольшим перевесом у республиканцев, но она еще будет разделена идейно, потому что демократическая партия сохранит большой процент своего левого крыла", - продолжила она.

"Соответственно, палата представителей будет, как мне кажется, еще более радикализована, еще более сложной для компромиссов. Таким образом президент Байден получает разделенный Конгресс, у которого к тому же еще и внутреннее противостояние", - заключила эксперт.

Между тем главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что успех Республиканской партии на выборах в Конгресс означает реальную перспективу определённой корректировки курса Белого дома на российском направлении.

"Предварительная информация по итогам голосования даёт основания ожидать, что действующая администрация США будет на первых порах декларативно, а затем и более конструктивно выступать в качестве заинтересованной стороны в диалоге с Москвой", - сказал Васильев в среду "Интерфаксу".

"Республиканцы в ходе избирательной кампании повышали градус критики в адрес администрации Байдена, в том числе из-за нынешнего состояния российско-американских отношений, а также объёмов военных поставок Киеву. Ситуация такова, что Белый дом сейчас из внутриполитических соображений вынужден противопоставить этой критике некие идеи и шаги, касающиеся отношений с Россией", - сказал собеседник агентства.

По мнению американиста, изменение расклада сил Конгрессе отразится и на объёмах военных поставок США Киеву.

"Есть возможности коррекции, может быть не очень быстрой, военных поставок на Украину. Принимая во внимание критику республиканцев администрация Байдена, скорее всего, применит здесь новый подход. Объём помощи со стороны США будет сокращаться, но это будет компенсироваться за счёт поставок оружия и снаряжения от европейских союзников по НАТО и ряда других стран", - считает эксперт.

По оценке аналитика, администрация Байдена будет также вынуждены учесть подход республиканцев к тому, что приоритетным направлением во внешней политике Вашингтона должны стать отношения с Китаем.

"Внешнеполитическим приоритетом республиканцев был, есть и будет Китай. По этому направлению разногласия Республиканской партии в администрации Байдена достаточно серьёзные. Демократы ещё при Обаме стремились к конструктивному диалогу с Китаем, настаивая на конструктивных отношениях. При Трампе ситуация изменилась, и Пекин был признан главным противником США", - сказал он.

"Полагаю, что республиканцы в любом случае начнут раскручивать "китайскую карту" и предлагать применять свой прежний подход по противодействию сближению Москвы и Пекина. Поэтому проблема взаимоотношений с Китаем будет постепенно выходить на первое место во внешней политике США, а отношения с Россией будут меняться в более конструктивную сторону. Уже появлялась информация о подготовке контактов по вопросам соглашения взамен СНВ-3", - считает Васильев.

В нижней палате Конгресса у республиканцев пока 198 мест, у демократов - 173. Для контроля над Палатой представителей нужно получить как минимум 218 мест. В сенате "красные" на данный момент получают 47 мест, "синие" - 48. Для контроля в Сенате республиканцам необходимо занять 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

Подсчёт голосов продолжается.