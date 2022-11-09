Республиканцы лидируют на выборах в Палату представителей США

На выборах в сенат республиканцы и демократы сравняли счет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На проходящих в настоящее время в США промежуточных выборах одновременно с избранием членов Палаты представителей и части сенаторов избираются также 36 губернаторов штатов и территорий.

По состоянию на 7:30 по московскому времени, губернаторы-республиканцы, по предварительным данным, которыми располагают ведущие американские СМИ, победили в 22 штатах, демократы - в 13.

Телеканал CNN обращает внимание, что во Флориде на пост губернатора был переизбран Рон Десантис. Интрига, по мнению телеканала, заключается в том, что он может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Его соперником на предварительных выборах внутри Республиканской партии (праймериз) может стать экс-президент Дональд Трамп, который, как ожидается, может объявить о своем решении баллотироваться в президенты в ближайшее время.

Десантис уже поблагодарил избирателей за поддержку его и его политики, заявив: "Мы не только выиграли выборы, мы переписали политическую карту".

Как показывают результаты опросов общественного мнения, 45% избирателей Флориды заявили, что хотят, чтобы на пост президента в 2024 году баллотировался Десантис, кандидатуру Трампа в штате поддерживают 33%.

СМИ обращают также внимание на победу на выборах губернатора штата Арканзас Сары Сандерс, которая в бытность Трампа президентом занимала пост пресс-секретаря Белого дома.