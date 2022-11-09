Германия запретила продажу двух производителей чипов инвесторам из Китая

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Германии остановило поглощение двух производителей полупроводников китайскими инвесторами из соображений национальной безопасности, сообщило министерство экономики ФРГ.

В том числе была запрещена продажа дортмундской Elmos Semiconductor SE шведской Silex Microsystems AB, которая является 100%-ной "дочкой" китайской Sai Microelectronics Inc.

Название второй германской компании, продажа которой подпала под запрет, в заявлении ведомства не называется, отмечает MarketWatch.

Однако ранее в среду газета Handelsblatt сообщила, что было заблокировано поглощение китайским инвестором баварской ERS Electronic.

"Мы должны внимательно следить за поглощениями, когда речь идет о важной инфраструктуре или когда существует риск перехода технологий к покупателям из стран, не входящих в Европейский союз, - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. - В частности, в полупроводниковом секторе для нас важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы".

Между тем он отметил, что Китай должен оставаться торговым партнером, однако Германия должна видеть, когда торговля используется против ее интересов.

Elmos поздно вечером в понедельник сообщала о том, что сделка по ее продаже примерно за 85 млн евро, вероятно, не получит одобрения со стороны германских властей.