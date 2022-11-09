Республиканцы близки к получению большинства в Палате представителей, исход борьбы за Сенат пока неясен

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы и демократы по-прежнему сохраняют надежду на успехи на состоявшихся в США промежуточных выборах: исход голосования станет ясным после завершения подсчета голосов в ряде штатов, где политическая борьба оказалась наиболее упорной, передают в среду американские СМИ.

Согласно данным Fox News, на данный момент у демократов и республиканцев - по 48 мест в 100-местном Сенате. Осталось определить судьбу четырех мест, причем в одном из случаев, в Джорджии, согласно законам штата, для этого может потребоваться второй тур. В случае, если у партий будет по 50 сенаторов, то контроль над Сенатом получат демократы: в таких ситуациях в голосованиях имеет право участвовать вице-президент США. На данный момент эту должность занимает демократ Камала Харрис.

При этом на этих выборах перед Республиканской партией стояла более сложная задача, так как у нее на переизбрание шло больше сенаторов, чем у Демократической партии. Наблюдатели считают, что реальные шансы получить контроль над Сенатом по-прежнему есть у обеих партий.

В Палате представителей у республиканцев пока 199 мест, у демократов - 172. Для того, чтобы получить контроль над палатой требуется минимум 218 мест. В настоящее время еще не определены обладатели 64 мест в Палате представителей следующего созыва. Наблюдатели считают, что, вероятнее всего, здесь республиканцам удастся вернуть себе большинство, получив более 220 мест.

Тем не менее, выборы, как отмечает Fox News, показали, что разгромной победы, на которую надеялись некоторые политики в Республиканской партии, не произошло: демократы, вероятно, уступят часть позиций в конгрессе, однако многие их кандидаты оказались более конкурентоспособны, чем предполагалось ранее. Телеканал подчёркивает, что некоторые республиканцы уже обвиняют в относительной неудаче их партии на выборах бывшего президента США Дональда Трампа. Он активно участвовал в предвыборной агитации, а ряд поддерживаемых лично им кандидатов в Конгресс потерпел неудачи.

Напротив, существенных успехов достиг потенциальный конкурент Трампа на следующих праймериз Рон Десантис. Он легко добился переизбрания губернатором Флориды, и в целом избиратели в его штате на промежуточных выборах отдали предпочтение именно республиканцам. Официально ни Трамп, ни Десантис пока не объявляли о намерении бороться за пост президента США в 2024 году, однако оба считаются очень влиятельными представителями республиканцев. Десантис по политическим взглядам близок к Трампу, однако, по мнению специалистов, менее скандален как личность и потому может показаться многим избирателям более приемлемым кандидатом в президенты страны.

Прогнозы, предсказывавшие катастрофическую неудачу для демократов, во многом основывались на очень низком уровне поддержки их лидера - президента США Джо Байдена.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм признал, что его партия не смогла добиться уверенной победы на выборах. "Конечно же, то что мы видим - это не разгромная победа республиканцев. Это очевидно", - сказал он в эфире NBC News. "Думаю, в итоге у нас будет 51 или 52 места в Сенате", - полагает Грэм.

"Если мы вернем себе и Сенат, и Палату представителей, можно будет сказать, что все для нас удачно", - заключил он.