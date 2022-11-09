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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс
Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Все избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс США закрылись, сотрудники избирательных комиссий ведут подсчет голосов, сообщают американские СМИ.

Последними закрылись участки, расположенные в штате Аляска.

Прогноз телеканала NBC News показывает, что у республиканцев и демократов пока по 47 мест в 100-местном Сенате. При этом, Демократической партии США для большинства в этой палате будет необходимо 50 мест, а Республиканской - 51, поскольку в случае отсутствия большинства у обеих партий решающий голос имеет вице-президент-демократ Камала Харрис.

В Палате представителей республиканцы пока получают 192 места, демократы - 168. Для того, чтобы контролировать нижнюю палату Конгресса, нужно обеспечить себе как минимум 218 мест.

Промежуточные выборы в Конгресс США

12
НевадаФлоридаАтлантаФорт Майерс (Флорида)ОгайоАризонаНью-ЙоркРод-АйлендДжорджияПенсильванияМеса (Аризона)Нью-Глостер (Мэн)
Невада
США Конгресс
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