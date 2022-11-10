Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии, касающейся более 8 тыс. человек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг в двух чтениях приняла проект "Об амнистии в связи с Днем народного единства".

"Согласно предварительным данным, при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4 545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1 600 (из них 10 - несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2 445", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.

Также предполагается сократить срок наказания 3 950 осужденным на один год.

Таким образом, амнистия коснется почти 8,5 тыс. человек.

Принятый нижней палатой проект закона теперь должна одобрить верхняя палата парламента - Совет Республики. Затем он отправится на утверждение президенту Белоруссии.

Предстоящую амнистию анонсировал на совещании в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ее планировалось приурочить к Дню народного единства, который отмечается 17 сентября. Однако работа над законопроектом затянулась.

Предполагалось, что под амнистию попадут и так называемые политзаключенные, осужденные по "протестным" статьям в связи с президентскими выборами 2020 года. Однако в итоге было принято решение о том, что осужденные за причастность к террористической и экстремистской деятельности амнистированы не будут.

После обретения Белоруссией суверенитета (с 1991 года) нынешняя амнистия станет уже 17-й по счету. Предыдущая амнистия прошла в Белоруссии в мае 2020 года.