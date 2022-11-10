Ереван предложил Баку создать демилитаризованные зоны вокруг Нагорного Карабаха и вдоль границы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армения направила Азербайджану предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской приграничной линии, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Азербайджан отказался от нашего предложения направить наблюдательскую миссию в Нагорный Карабах для прояснения этого вопроса. С таким предложением я выступил на встрече (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ИФ) в Праге 6 октября", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в Нагорном Карабахе действует армия обороны, "которая является препятствием для осуществления геноцида армян Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана".

Пашинян сообщил, что на трехсторонней встрече в Сочи 31 октября с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Алиевым представил "предложение властей Нагорного Карабаха о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего Нагорный Карабах не будет иметь необходимости в армии обороны подобного масштаба".

"Это предложение, думаю, все еще в силе", - сказал он.

Пашинян отметил, что выступил также с предложением создания демилитаризованной зоны на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном. "Я предложил отвести войска от границ двух стран по состоянию на 1991 год, создать с обеих сторон границы трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе. Вчера мы направили Азербайджану обновленный вариант этого предложения", - отметил Пашинян.

Он также заявил о необходимости вывода всех подразделений Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении.