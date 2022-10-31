Лидеры РФ, Азербайджана и Армении отметили вклад российских миротворцев в безопасность в регионе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в совместном заявлении отметили востребованность пребывания российских миротворцев в регионе.

Согласно документу, лидеры отметили "ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечении безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе".

Заявление принято по итогам трехсторонней встречи на высшем уровне, прошедшей в понедельник в Сочи.

Участники встречи договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в ходе урегулирования ситуации на Южном Кавказе.

"Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года", - говорится в заявлении лидеров трех стран.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению ранее достигнутых договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа.

"Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов", - говорится в заявлении.

Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.