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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Боррель подтвердил желание ЕС продолжать содействие по мирным переговорам Баку и Еревана

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, стороны обсудили двустороннюю повестку и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

В информации МИД Азербайджана отмечается, что в частности, Байрамов и Боррель обсудили выполнение договоренностей в сфере энергетики.

"Стороны также обменялись мнениями по усилиям для достижения прогресса в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и роли ЕС в этом процессе", - отмечает ведомство.

Байрамов подчеркнул, что Армения препятствует нормализации отношений с Азербайджаном, уклоняется от выполнения обязательств, достигнутых на уровне лидеров двух стран, пытается сформировать обманчивое мнение о процессе нормализации.

Боррель, в свою очередь, в своем аккаунте в твиттере написал, что ЕС привержен содействию мирным переговорам между Баку и Ереваном. "Обсудили региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана. Подчеркнул приверженность ЕС содействию мирным переговорам и укреплению доверия на Южном Кавказе. Рассчитываю на сотрудничество с Азербайджаном в продолжении усилий по миростроительству и региональному процветанию", - подчеркнул Боррель.

Армения Азербайджан ОБСЕ Евросоюз Жозеп Боррель
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