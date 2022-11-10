Первый вице-премьер Белоусов возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Бангкоке

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, в Бангкоке будет Белоусов", - сказал Песков в четверг.

Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке 18-19 ноября.

Ранее в четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет и на саммит "большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия).

Как сообщил МИД РФ, делегацию России на этом мероприятии будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.