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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Первый вице-премьер Белоусов возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Бангкоке

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, в Бангкоке будет Белоусов", - сказал Песков в четверг.

Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке 18-19 ноября.

Ранее в четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет и на саммит "большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия).

Как сообщил МИД РФ, делегацию России на этом мероприятии будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Андрей Белоусов Дмитрий Песков АТЭС Бангкок
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