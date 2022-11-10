В китайском Гуанчжоу зафиксирована рекордная заболеваемость COVID-19 с апреля

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В китайском городе Гуанчжоу в четверг зарегистрировали самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с апреля – 2 тысячи случаев за сутки, сообщает Channel News Asia.

Власти города с населением 19 млн человек призвали жителей работать по возможности из дома, кроме того, проводится массовое тестирование на наличие вируса. В большинстве районов Гуанчжоу действуют коронавирусные ограничения.

Всего в Китае за последние сутки выявлено 8,8 тыс. заболеваний.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

На прошлой неделе в китайских социальных сетях распространили информацию о том, что власти Китая рассматривают возможность сворачивания политики "нулевой терпимости", что привело к росту китайских фондовых рынков. Однако, Национальная комиссия здравоохранения КНР вскоре заявила, что подход, основанный на "нулевой терпимости" к коронавирусу, остается главной стратегией борьбы с COVID-19.