Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 634 млн

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 634 270 502, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 607 765 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 977 357 и 1 074 485.

Индия - 44 664 810 и 530 520.

Франция - 37 288 432 и 158 711.

Бразилия - 34 889 576 и 688 607.

Германия - 36 005 025 и 155 403.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 848,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 285 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 404, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 853.