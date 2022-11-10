В ЕС готовят решение об отказе в визах по загранпаспортам РФ, выданным в новых субъектах

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Чешское председательство Совета ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности не принимать для выдачи виз российские загранпаспорта, оформленные в бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Согласованный в ходе переговоров текст постановления еще подлежит официальному утверждению Советом ЕС и Европейским парламентом, сообщается в коммюнике совета, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Такие "российские проездные документы (...) не будут приниматься в качестве действительных для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", отмечается в документе.

В нем также напоминается, что "российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС".

Как объясняют в Брюсселе, это решение "направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС".