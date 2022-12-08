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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ЕС не будет признавать загранпаспорта России, выданные на новых территориях

Также не будут признаваться российские загранпаспорта, выданные в Абхазии и Южной Осетии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял окончательное решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных в четырех новых субъектах, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в коммюнике, выпущенном в Брюсселе.

"Сегодняшнее решение Совета ЕС является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины", - заявил через пресс-службу министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС, - говорится в коммюнике. - Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС".

Совет ЕС Евросоюз Чехия Абхазия Украина Южная Осетия Вит Ракушан
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