Еврокомиссия утвердила предложение о непризнании выданных на Украине паспортов РФ
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила во вторник предложение о непризнании российских паспортов, выданных на территориях Украины, которые находятся под контролем РФ, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.
"Это впервые в истории, когда комиссия выдвигает законодательное предложение Европейского союза о непризнании паспортов, обязательное для исполнения всеми государствами-членами. Это предложение, которое должны утвердить законодатели (Совет ЕС и Европарламент - ИФ)", - сказала еврокомиссар.
Она выразила уверенность, что Совет ЕС и Европейский парламент быстро примут соответствующие решения.
В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что государства-члены Евросоюза не должны признавать российские паспорта, выданные на территориях Украины под контролем РФ, "действительными документами для целей получения визы и пересечения внешних границ ЕС".
В сообщении Еврокомиссии указывается, что эти меры вступят в силу в первый день после публикации соответствующего постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.