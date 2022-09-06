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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Еврокомиссия утвердила предложение о непризнании выданных на Украине паспортов РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила во вторник предложение о непризнании российских паспортов, выданных на территориях Украины, которые находятся под контролем РФ, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Это впервые в истории, когда комиссия выдвигает законодательное предложение Европейского союза о непризнании паспортов, обязательное для исполнения всеми государствами-членами. Это предложение, которое должны утвердить законодатели (Совет ЕС и Европарламент - ИФ)", - сказала еврокомиссар.

Она выразила уверенность, что Совет ЕС и Европейский парламент быстро примут соответствующие решения.

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что государства-члены Евросоюза не должны признавать российские паспорта, выданные на территориях Украины под контролем РФ, "действительными документами для целей получения визы и пересечения внешних границ ЕС".

В сообщении Еврокомиссии указывается, что эти меры вступят в силу в первый день после публикации соответствующего постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

Еврокомиссия ЕС Украина
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