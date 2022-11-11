Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за урагана "Николь"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции состоится не ранее 21 ноября из-за урагана "Николь", обрушившегося на Флориду, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее запуск корабля к станции планировалось осуществить 18 ноября.

"NASA и SpaceX теперь планируют осуществить запуск 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию не ранее понедельника, 21 ноября, ожидая разрешения на старт", - говорится в сообщении на сайте управления.

"Перенос даты связан с приближением урагана "Николь" к Космическому центру имени Кеннеди во Флориде", - отмечается в сообщении.

Корабль доставит на МКС материалы для проведения научных экспериментов, припасы для действующего экипажа и различное оборудование, в том числе пару новых развертываемых солнечных батарей iROSA, которые будут установлены на ферменной конструкции снаружи станции.

Американский "грузовик" будет запущен к МКС со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на станции работают семь человек: астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Cargo Dragon NASA SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает увеличивать запасы высокообогащенного урана

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });