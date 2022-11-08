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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Космонавт Федяев отправится на МКС на корабле Crew Dragon в середине февраля 2023 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полет российского космонавта Андрея Федяева на пилотируемом корабле компании SpaceX Crew Dragon-6 к Международной космической станции (МКС) намечается на середину февраля 2023 года, сообщили во вторник в "Роскосмосе".

"Космонавту госкорпорации "Роскосмос" Андрею Федяеву в рамках перекрестных полетов предстоит отправиться на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года", - заявили в госкорпорации.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Crew Dragon МКС Роскосмос SpaceX
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