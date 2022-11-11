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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Трамп 15 ноября объявит о намерении баллотироваться на пост президента США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на противоречивые результаты республиканцев на промежуточных выборах, по-прежнему планирует 15 ноября официально объявить о намерении баллотироваться на пост президента, сообщает в пятницу The Daily Beast со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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"Президент собирается выступить с особым объявлением во вторник", - сказал источник The Daily Beast. По его словам, Трамп объявит о намерении баллотироваться в 21:00 по местному времени (5:00 по московскому) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Западные СМИ отмечают, что после промежуточных выборов в США, которые прошли не так удачно, как рассчитывали некоторые республиканцы, многие в партии отвернулись от Трампа и теперь считают губернатора Флориды Рона ДеСантиса наиболее удачным кандидатом на пост президента.

Кандидаты в Сенат и Палату представителей США, которых поддерживал Трамп, потерпели неудачу, тогда как ДеСантис одержал уверенную победу и был переизбран на пост губернатора.

США Дональд Трамп
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