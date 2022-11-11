Новый Конгресс США: есть идейный раскол, но резких поворотов в политике не ожидается

Эксперты рассказали о прогнозах относительно политики США после промежуточных выборов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Истекшая неделя принесла давно ожидаемый ответ на вопрос, какая из двух соперниц - Республиканская партия или Демократическая - получит управление парламентом США. Предположений было много, вплоть до того, что демократов ожидает разгром при выборах в Палату представителей. Выборы состоялись, но результаты они принесли далеко не те, которых ожидали в стране.

О том, как будет выглядеть расстановка политических сил в США после выборов и какую внешнюю политику возможно будет проводить Вашингтон, наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал с руководителем сектора североамериканских исследований ИМЭМО РАН им.Е.М.Примакова Викторией Журавлевой, руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им.Е.М.Примакова академиком Алексеем Арбатовым и научным руководителем Института США и Канады, членом РСМД академиком Сергеем Роговым.

Результаты выборов принесли раскол в партиях

Корр.: Стало ясно, что республиканцы на выборах в США получили большинство в Палате представителей. Какая теперь складывается расстановка политических сил в стране?

Журавлева: Да, большинство они получили, но масштабного перехода к ним руководства палатой, как ранее предполагалось, не произошло. В США изначально ожидали, что победа республиканцев будет "необыкновенной", и, следовательно, Палата представителей будет ими полностью контролироваться. Однако значительное количество демократов сохранили там свои места.

Более того, очень хорошо на выборах идут левые демократы. Это левое крыло демократической партии, которое являет собой полную противоположность правым республиканцам. Получается, что палата представителей окажется не просто разделенной между партиями с небольшим перевесом у республиканцев, но она еще будет разделена и идейно, потому что Демократическая партия сохранит большой процент своего левого крыла.

Соответственно, Палата представителей будет, как мне кажется, еще более радикализована, и будет еще более сложной для достижения компромиссов. Таким образом, президент Байден получает разделенный Конгресс, у которого к тому же еще и среди его партии наличествует внутреннее противостояние. Вероятность того, что демократы сохранят Сенат, есть, но тогда получится, что республиканцы не будут обладать всеми инструментами для проведения своей политики, которые они надеялись получить для блокирования политики президента. Это значит, что республиканцы станут более жесткой оппозиционной партией и таким образом может получиться, что Конгресс станет, по сути, нерабочим.

Это будет Конгресс, в котором Байдену будет очень сложно договариваться, чтобы проводить свою политику.

Корр.: У Байдена, как говорят шахматисты, пат-позиция?

Журавлева: Не совсем. Есть и плюсы. Если Сенат все-таки останется демократическим, то для Байдена это снимает многие сложности при проведении внутренней политики, например, при определении бюджета. Получается двойственная ситуация. С одной стороны, риторика республиканцев, у которых будет незначительное большинство, станет более радикальной, а с другой - сохранение у демократов значительных возможностей делает Байдена не настолько связанным в ближайшие два года.

Таким образом, у президента останутся возможности для компромисса и проведения своей политики, и это серьезный плюс , который он получает в результате прошедших выборов.

Трамп был, есть, но должен ли быть и дальше?

Корр.: Это что касается Демократической партии. А какова расстановка сил у победителей?

Журавлева: У них, хотя республиканцы и одержали победу, но настроение менее радужное, чем предполагалось. Это естественно. Конечно, много разговоров относительно того, почему это произошло, почему не достигли ожидаемой оглушительной победы?

Эти споры будут продолжаться длительный период. Но сейчас основное внимание республиканцы уделяют переоценке своей готовности к президентским выборам 24-го года, и, соответственно, обсуждается значение Трампа. Вопрос стоит прямо: кто может быть лидером к 24-му году в республиканской партии, и насколько Трамп - это та фигура, которая обеспечит им победу. Пока еще назвать эту проблему виновницей раскола в партии нельзя, но ясно, что при обсуждении ее сталкиваются разные мнения.

Есть группа республиканцев – членов партии, которые изначально поддерживали Трампа и продолжают его поддерживать и видят его даже как возможного кандидата на президентских выборах, - это так называемые правые консерваторы. Приблизительно 30% сторонников республиканской партии хотели бы видеть Трампа еще раз президентом.

Есть умеренное крыло республиканской партии, которые считают, что надо определяться, вырабатывать точную позицию. Интересно, что при этом открыто никто не обвиняет Трампа в том, что он вредит партии, и что нужно сделать все, чтобы он не был кандидатом.

Корр.: Это пока лишь Байден пообещал, что сделает все, чтобы Трамп не был президентом.

Журавлева: Из республиканцев никто так не говорит. Пока это, можно сказать, незаявленная позиция части республиканской партии.

Корр.: Есть члены республиканской партии, которые считают, что победу, хотя и не такую как ожидали, республиканцы завоевали благодаря именно Трампу.

Журавлева: Те, кто его поддерживал и поддерживает сейчас, для них фактор Трампа на этих выборах был очень важным. Соответственно, те, кто его не поддерживал, наоборот, считают, что причина недостаточной победы - в чрезмерном влиянии Трампа в партии. Получается, что фигура Трампа все же вызывает раскол в партии.

Влияние антитрампистов будет возрастать

Корр.: Есть республиканцы конгрессмены, которые выиграли выборы без помощи Трампа, не опираясь на него, и он не выступал в их поддержку. Можно предположить, каково будет их значение как в самой партии, так и в Конгрессе?

Журавлева: Это представители той части республиканской партии, которые не видят в партии места Трампу. Они считают, что он был и ушел, и его влияние на этом должно ограничиться, а партии нужно идти дальше. Чем больше будет таких депутатов, которые победили без помощи Трампа или даже вопреки ему, тем больше будет их влияние внутри партии.

В течение ближайших месяцев их влияние в партии может возрасти и станет значительным. Многое покажет заявление Трампа 15 ноября, где он обещает высказать свою точку зрения на возможное участие в президентских выборах 24-го года. Как на это отреагирует партия в целом и как разные группы в ней? Сейчас только можно предполагать, что чем больше будет тех, кто победил сам по себе или вообще никогда не поддерживал Трампа, тем глубже будет раскол в партии и тем сильнее будет влияние той части, которая считает, что Трампу нужно уходить. Решительная борьба еще впереди.

Корр.: Выборы дали неоднозначный результат. При таком расколе, или политкорректно говоря, при таком разбросе мнений внутри правящих партий, трудно прогнозировать будущую политику власть имущих. Особенно это касается внешней политики, а точнее, отношения к переговорам по разоружению, участию США в событиях на Украине.

Смягчение позиции возможно лишь в вопросах санкций

Арбатов: Все же ясно, что крутых, диаметральных поворотов в политике США после выборов не будет. Американская внешняя политика сохраняет большую долю преемственности при любой администрации. Но некоторые изменения все же произойдут.

В частности, при возможном республиканском большинстве в Сенате и Палате представителей Байдену будет труднее проводить в жизнь все инициативы, которые требуют утверждения Конгрессом. Уже сам факт, что он президент от Демократической партии, будет настраивать республиканских конгрессменов и сенаторов против него. И в качестве торга в борьбе по другим вопросам, и даже просто с принципиальной точки зрения, чтобы ставить палки в колеса политики Байдена и максимально ослабить демократов в преддверии президентских выборов 24-го года.

Возможны изменения в отношениях с Россией в экономике. В частности, в вопросах санкций позиции Конгресса, наверное, смягчатся по сравнению с предыдущим периодом.

Но по вопросам поставки вооружения и вооруженной техники Украине не думаю, что можно ожидать каких-то изменений. Не надо забывать, что именно республиканцы и Трамп начали поставки Украине смертоносных систем оружия, а до него демократ Обама на это не решался.

По отношению к Китаю по-прежнему будет проводиться более жесткая линия, и республиканцы всегда более жестко относились к Китаю в части сдерживания его и оказания на него давления.

По правам человека в России и по вопросам демократии скорее всего конгрессмены будут занимать достаточно безразличную позицию.

Переговоры по стратегическому вооружению - дело администрации, а не Конгресса.

Корр.: Но впереди переговоры по стратегическому вооружению. Как в этом вопросе обстоят дела?

Арбатов: По диалогу в области стратегической стабильности и по новому договору СНВ республиканский Конгресс, конечно, будет занимать более жесткую позицию, чем большинство Демократической партии до сих пор.

По предлагаемым Россией инициативам и по ракетам средней дальности, и по содержанию следующего возможного договора республиканский Конгресс будет занимать более жесткую позицию, не соответствующую интересам России. Но при этом надо учитывать, что активная роль Конгресса проявится, только когда потребуется ратификация нового договора. Но до него нам еще пока очень далеко - ждать и ждать.

Непосредственно на переговорах позиция Конгресса мало сказывается, потому что переговоры, особенно в такой деликатной специальной сфере, в основном это компетенция президента и президентской администрации, а не Конгресса.

Корр.: Но сами переговоры продолжатся?

Арбатов: Предполагается их возобновить в ближайшее время, в том числе и возобновить инспекции по соблюдению договора СНВ-3, который был продлен на пять лет.

Но, опять-таки, если потребуются на это деньги, тогда Конгресс будет администрации и президенту ставить "палки в колеса".

Новый Конгресс изменит позицию в размерах помощи Украине

Корр.: Публичная риторика Байдена до и после выборов может свидетельствовать о том, что внешняя политика Вашингтона в предстоящие два года до выборов будет очень жесткой. Значит, шансов на любые переговоры маловато. И по российско-американским отношениям, и по украинской проблеме.

Рогов: Я не соглашусь с тем, что внешняя политика США после выборов будет более жесткой. Во-первых, республиканцы в последнюю неделю публично выступали с критикой чрезмерных размеров американской помощи Киеву. Это связано не столько с пророссийскими настроениями, сколько с негативным отношением республиканцев к иностранной помощи вообще.

Но размеры помощи, которую администрация Байдена оказывает Украине, действительно, колоссальные. В этом можно ожидать определенные изменения от конгресса нового созыва, который начнет работать в январе.

Сейчас в Палате представителей еще будут заседать так называемые хромые утки. Но в январе уже республиканцы будут иметь большинство, хотя это большинство будет и небольшим, но тем не менее большинство. С другой стороны, администрация Байдена в последнее время явно прощупывает возможности начать переговоры с Россией по вопросам контроля над вооружениями и снижения риска ядерной войны.

Об этом свидетельствует целый ряд утечек в прессу и известное письмо тридцати конгрессменов-демократов, хотя оно и было потом отозвано. Белый дом боялся, что такой призыв к переговорам с Россией, с которым выступили конгрессмены-демократы, будет использован республиканцами против Белого дома, чтобы обвинить его в уступках России и так далее. Но попытка начать переговоры вполне возможна. Затронут ли эти переговоры Украину? Прямо - вряд ли, но косвенно – скорее всего, да.

Опыт показывает, что переговоры можно вести и напрямую!

Корр.: Байден в своем выступлении после выборов заявил, что "пока не ясно, готова ли Украина вступить в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса". Значит Вашингтон будет ждать разрешения из Киева?

Рогов: Не обязательно. Я хочу напомнить, что во время Корейской войны США завершали Корейскую войну, ведя переговоры напрямую с китайцами, ставя южных корейцев перед фактом. То же самое и во время Вьетнамской войны. Киссинджер вел переговоры с Северным Вьетнамом, ставя Южный Вьетнам перед фактом.

Корр.: За результаты этих переговоров - заключение мира - он и северовьетнамский политик Ле Дык Тхо получили Нобелевскую премию мира! Значит, вести переговоры о мире через голову участника бывает даже полезно?

Рогов: Это все так, но в отношении Украины смягчения позиции США я не ожидаю.

Возможно объем помощи на следующий год будет сокращен, но и целый ряд тяжелых современных вооружений, которые требует Киев, администрация Байдена предоставить пока отказывается. Речь идет, например, об американских самолетах, танках. Именно американских, а не советских танках, которые есть у бывших стран Варшавского договора.

И все же сейчас делать окончательные прогнозы рано, тем более, что еще не до конца ясен результат выборов в Сенат. Нельзя исключить, что республиканцам удастся все же получить контроль над Сенатом. Но даже если и не удастся и сохранится нынешняя ситуация 50 на 50, то вице-президент Камала Харрис имеет свой голос.

Корр.: Выборы не принесли администрации Байдена, да и самим американцам, осуществления надежд на два спокойных года?

Рогов: Нет. Администрацию Байдена ждет непростая ситуация. Не все так однозначно.