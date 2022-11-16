Трамп подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США на выборах 2024 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп подал документы, которые подтверждают, что он выдвигает свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году, сообщил телеканал CNN.

"Документы Трампа поступили в Федеральный избирательный комитет", - говорится в сообщении.

Позднее Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.

"Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов", - сказал бывший президент США, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

CNN отмечает, что "стремление Трампа вернуться в Овальный кабинет может столкнуться с неисчислимыми препятствиями в ближайшие месяцы".

В частности, в вину Трампу ставят неудачи на промежуточных выборах, где республиканцам не удалось вернуть контроль над Сенатом.

"Я считаю, что у нас была историческая возможность, и вербовка Трампом кандидатов, которые не могли быть избраны, нас ее лишила", - сказал опытный республиканский стратег Скотт Рид.

Бывший губернатор Нью-Джерси и давний друг и советник Трампа Крис Кристи, который также может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году, сказал, что республиканцам "предстоит принять фундаментальное решение".

"Мы потеряли губернаторские посты, мы не наберем то количество мест в Палате представителей, на которое рассчитывали, и мы не выигрываем Сенат (...). Есть только один человек, которого можно винить в этом, и это - Дональд Трамп", - цитировали СМИ Кристи.

Трамп тем временем публично настаивал на том, что доволен результатами выборов.

"Хотя в определенном смысле вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа", - написал он в своей социальной сети Truth.