Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" стартовал к орбитальной станции Китая

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" с припасами и оборудованием на борту стартовал к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", следует из трансляции, которую ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 10:03 по пекинскому времени (в 05:03 по Москве).

Беспилотные грузовые корабли "Тяньчжоу" способны доставлять на станцию более 6,5 тонн полезных грузов, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

"Тяньчжоу-5" стала 4-й по счёту регулярной миссией кораблей "Тяньчжоу" к станции "Тяньгун".

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.

Китай Тяньчжоу-5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

Молдавия в октябре снизила потребление газа более чем вдвое

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

Индонезия запустила электронную визу для иностранных туристов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });