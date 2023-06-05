Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" пристыковался китайской космической станции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в понедельник по московскому времени пристыковался к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", проведя более месяца в автономном полете на орбите, сообщило Управление программы пилотируемых полетов страны (CMSA).

Стыковка корабля с базовым модулем станции "Тяньхэ" была осуществлена 6 июня в 03:10 по Пекинскому времени (5 июня в 22:10 мск).

Китайский "грузовик" отстыковался от орбитальной лаборатории 5 мая и сопровождал станцию в течение 33 дней.

"Тяньчжоу-5" был запущен к орбитальной станции 12 ноября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан. Через 2 часа и 7 минут он пристыковался к базовому модулю, тем самым этот полет стал рекордным по скорости достижения станции среди всех грузовых кораблей в истории космонавтики.

Помимо "Тяньчжоу-5" в состав орбитальной группировки входят пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" и грузовой корабль "Тяньчжоу-6".

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-16", в который входят три человека - Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер). Они прибыли на "Тяньгун" 30 мая и проведут на станции пять месяцев.