Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" выведен на орбиту,

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" с припасами и оборудованием на борту благополучно выведен на орбиту и направляется к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", следует из трансляции, которую ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Теперь кораблю предстоит продолжить автономный полёт к станции и затем в автоматическом режиме пристыковаться к базовому модулю станции "Тяньхэ".

Запуск "грузовика" был осуществлён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 10:03 по пекинскому времени (в 05:03 по Москве).

Беспилотные грузовые корабли "Тяньчжоу" способны доставлять на станцию более 6,5 тонн полезных грузов, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

"Тяньчжоу-5" стала 4-й по счёту регулярной миссией кораблей "Тяньчжоу" к станции "Тяньгун".

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.