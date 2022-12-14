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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Запуск китайской ракеты с кислородно-метановым двигателем закончился неудачей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чжуцэ-2" с кислородно-метановым двигателем частной компании Landspace потерпела аварию после взлета в среду с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая, сообщило издание Space News.

"Чжуцэ-2" должна была стать первой в истории ракетой с кислородно-метановым двигателем, достигшей орбиты. По имеющимся данным, первая ступень отработала штатно, однако неполадки в ходе работы второй ступени привели к аварии.

"Чжуцэ-2" должна была вывести на орбиту группу спутников частных компаний.

Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.

Издание отмечает, что китайские власти пока ничего сообщают о происшедшем, несмотря на то, что с момента аварии прошло более восьми часов.

Китай
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